God of War: Ragnarok, annunciate le funzioni di accessibilità

Tramite un post sul PlayStation Blog, Santa Monica Studio ha annunciato le funzioni di accessibilità che saranno incluse in God of War: Ragnarok. Lo studio ha riferito di aver conservato tutte le funzioni di accessibilità presenti in God of War del 2018, ampliandole con altre 60 nuove opzioni.

In arrivo entro il 2022, God of War: Ragnarok disporrà di una nuova interfaccia utente riprogettata per consentire una maggiore leggibilità ed un nuovo sistema di mappatura del controller per una maggiore personalizzazione del comandi.

Di seguito una selezione delle funzioni più interessanti disponibili in God of War Ragnarok:

Scatto/Scatto automatico: tieni premuta la levetta per scattare e rilasciala per fermarti. Quando lo Scatto automatico è attivo, puoi iniziare a scattare premendo la levetta del movimento in avanti per qualche secondo in una direzione. Puoi configurare la durata richiesta per attivare lo Scatto automatico.

Punto continuo (sempre su reticolo): se hai bisogno di punti focali aggiuntivi per ridurre la chinetosi o desideri semplicemente un promemoria costante del centro dello schermo, offriamo la possibilità di attivare un punto centrale in tre diverse dimensioni e sette colori diversi.

Stile di puntamento: puoi scegliere se tenere premuta o attivare/disattivare la posizione di mira.

Stile di difesa: puoi scegliere se tenere premuta o attivare/disattivare la posizione con lo scudo.

Il titolo includerà poi anche un miglioramento dei sottotitoli e delle didascalie per una maggiore leggibilità e personalizzazione dell’esperienza:

Dimensioni dei sottotitoli e delle didascalie: abbiamo incrementato la dimensione minima del testo e aggiunto un nuovo scaling. È inclusa una dimensione del testo extra-large per rendere più leggibili i sottotitoli e le didascalie. Abbiamo inoltre dedicato un’area di testo più ampia per soddisfare gli standard dei sottotitoli di TV e film.

Colori dei sottotitoli e delle didascalie: puoi regolare individualmente i colori dei nomi degli altoparlanti, del corpo dei sottotitoli e delle didascalie. Potrai scegliere tra sette diversi colori

Nomi dei parlanti (opzioni conservate dal 2018): come in God of War (2018), puoi mostrare o nascondere i nomi dei parlanti. È possibile regolare questa impostazione indipendentemente dalla dimensione del testo dell’interfaccia utente.

Didascalie: con l’espansione delle didascalie degli effetti sonori, abbiamo aggiunto diversi nuovi modi per comprendere l’audio di gioco. Abbiamo aggiunto didascalie sia ai filmati che al gameplay per offrire una ricca comprensione del paesaggio sonoro di questo mondo. Inoltre, puoi attivare le didascalie che ti offriranno informazioni di gioco critiche per comprendere rompicapi e narrazioni.

Infine, sarà presente anche una modalità colori a contrasto elevato ti consente di applicare un colore agli elementi del gioco come bersagli, nemici e altri personaggi, oltre a una varietà di tipi di oggetti.

Personalizzazione dell’attivazione del contrasto elevato: seleziona Disattiva, Attiva o Sempre attiva solo per l’azione di gioco (questa opzione esclude i filmati). La modalità contrasto elevato può essere attivata e disattivata grazie allo scorrimento rapido con un dito. Questa modalità si disattiva automaticamente quando ci si trova nel menu Impostazioni o del personaggio.

Personalizzazione dei colori a contrasto elevato: seleziona una palette di colori che si adatta al tuo stile di gioco e regola i singoli colori per personaggi, nemici e oggetti.

Personalizzazione dello sfondo a contrasto elevato: consente di selezionare separatamente i livelli di contrasto dello sfondo con tonalità medie o scure.

Per saperne di più sulle nuove funzioni di accessibilità del gioco, potete visitare questo indirizzo. God of War: Ragnarok sarà disponibile nel 2022 per PS4 e PS5.