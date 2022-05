Twitter, il 23,42% dei follower di Elon Musk sono falsi (e non è un caso isolato)

A proposito di account fake. Secondo un’analisi di SparkToro e Followerwonk, circa il 23.42% dei follower di Elon Musk su Twitter è composto da account spam o bot. Elon Musk è l’ottava persona con più follower sul social network, e anche per questo l’indagine delle due società di analisi potrebbe fornirci una cartina tornasole più precisa sul reale numero di utenti attivi su Twitter.

Il tema è importante: proprio in virtù di questi dubbi, Elon Musk ha annunciato di aver messo in pausa l’operazione di acquisizione di Twitter. Twitter sostiene che gli account fake o bot rappresentino appena il 5% del totale. Se fosse vero, si tratterebbe di un social network in perfetta salute. Ma è davvero così?

Elon Musk ha contestato questa stima, chiedendo di poter sottoporre il dato da un’analisi indipendente. Il social network non sembra volerlo accontentare.

SparkToro e Followerwonk utilizzano 17 diversi parametri per determinare se un account è autentico o meno. Secondo la loro indagine, quasi un account su cinque trai follower di Musk è falso. Per la cronaca, si ottengono numeri molto simili quando si analizzano i follower di molti altri account popolari, come quello del Presidente degli USA Joe Biden.

Il dato diventa ancora più drammatico quando non soltanto si contano gli utenti falsi, ma anche quelli inattivi. Account fantasma che non vengono utilizzati da almeno 90 giorni. Fake e account inattivi rappresenterebbero addirittura il 70,23% del totale di follower di Elon Musk. Dopotutto, forse Elon Musk non sbaglia a chiedere maggiore chiarezza a Twitter.