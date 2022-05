Switch 3 OLED, Predator Helios 300 SpatialLabs Edition e non solo: tutte le novità di Acer

Acer ha avuto modo di annunciare moltissime novità per quel che riguarda il mondo dei computer, scopriamo quindi quanto da poco svelato dalla compagnia.

Nel corso del suo nuovo evento, Acer ha avuto modo di annunciare moltissime novità per quel che riguarda il mercato dei computer, scopriamo quindi quanto svelato da parte della nota compagnia, per quel che riguarda il gaming e non solo.

Si parte innanzitutto da Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, il quale è pensato per portare il 3D stereoscopico senza l’utilizzo di occhiali nel mondo del gaming, attraverso l’applicazione SpatialLabs TrueGame che supporterà oltre 50 giochi al lancio. Combinando il tracciamento dello sguardo, un display 3D stereoscopico e le tecnologie di rendering in tempo reale, questa avrà modo di offrire esperienze 3D uniche. Troviamo come specifiche tecniche la GPU RTX 3080 di NVIDIA e i processori Intel Core i9 di 12esima generazione. La compagnia ha approfondito il mondo del gaming anche con i Predator Triton 300 SE e con i monitor Predator XB273K LV e Acer Nitro XV272U RV.

Si passa poi ai laptop Acer Swift 3 OLED con Intel Core di 12esima generazione, assieme agli Spin 5, convertibili leggeri che presentano display WQXGA touch da 14 pollici con rapporto d’aspetto 16:10, e ai 2-in-1 Spin 3, particolarmente sottili e utili per disegnare e lavorare in mobilità.

TravelMate P4, TravelMate Spin P4 e TravelMate P2 si aggiornano poi con l’inserimento delle CPU Intel di 12esima generazione, grazie a dei nuovi modelli che risulteranno quindi performanti come mai visto fino ad ora, con gli arrivi fissati a partire dal mese di agosto.

La compagnia ha avuto modo di presentare anche due nuovi dispositivi Vero, progettati in maniera sostenibile e ancora una volta pronti a offrire gli Intel di 12esima generazione. Sono stati annunciati poi l’elegante desktop all-in-one Veriton Vero con un display IPS Full HD da 24 pollici, i nuovi monitor Vero da 23,8 e 27 pollici, mouse e tastiera Vero pensati per la silenziosità e il proiettore PD2325W che offre presentazioni chiare e precise grazie al rapporto di contrasto di 2.000.000:1.

Acer si è preoccupata anche di aggiornare i laptop ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro con il display OLED e gli Intel Core i7 di 12esima generazione, con schede video RTX A5500 o RTX 3070. Si parla poi dei nuovi ConceptD 500 con Intel Core i9 di 12esima generazione e RTX 4000 o RTX 3070, oltre che dei ConceptD 100 che offrono Intel Core i5 e i7 di ultima generazione con NVIDIA T400 o T1000.

Infine, il colosso Acer ha annunciato i Chromebook Spin 714, come il resto che offre Intel Core di dodicesima generazione, con penna USI integrata a ricarica rapida e display da 14 pollici WQXGA (2560×1600) o WUXGA (1920×1200) con rapporto d’aspetto 16:10. Si parla poi degli Acer Chromebook Tab 510, ovvero dei robusti tablet basati sulla piattaforma Snapdragon 7c di seconda generazione, i quali consentono agli utenti di rimanere produttivi in mobilità con la protezione delle specifiche militari e connettività LTE opzionale.