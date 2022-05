She-Hulk: il trailer ufficiale mostra una divertente scena con Bruce Banner

Marvel Entertainment ha condiviso il primo trailer di She-Hulk, la serie che ha come protagonista Tatiana Maslany, e che, si sapeva, avrebbe chiamato in causa anche il Bruce Banner di Mark Ruffalo. Nel filmato condiviso vediamo, infatti, entrambi i character interagire insieme.

Ecco il trailer ufficiale di She-Hulk. Il filmato evidenzia anche la data d’uscita del telefilm su Disney+, che sarà distribuito nel periodo estivo, esattamente il 17 agosto.

Ecco anche il poster della serie.

She-Hulk: Attorney at Law, an Original series from Marvel Studios, starts streaming August 17 on @DisneyPlus. #SheHulk pic.twitter.com/1REYflFCdJ

