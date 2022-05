Saints Row: nuove immagini per il reboot della saga di Volition

Saints Row, il reboot del primo capitolo della saga di Volition, si mostra in una serie di nuove immagini che ci permettono di dare un primo sguardo all’interessante titolo action in arrivo ad agosto. Come potete vedere, gli scatti ritraggono i personaggi alle prese in azioni rocambolesche al comando di veicoli o impegnati in frenetici combattimenti.

In uscita il prossimo agosto, Saints Row ci permetterà di un’avventura mozzafiato in cui si susseguono crimini elettrizzanti, losche faccende e missioni incredibili. Nei panni di un fuorilegge alle prime armi, dovremo sparare, guidare e addirittura volare a bordo dei nostri veicoli.

Nella nostra anteprima abbiamo parlato delle possibilità di personalizzazione del personaggio e delle vetture, delle missioni e delle attività secondarie, che sembrano garantire una buona dose di varietà e divertimento e sottolineando come il nuovo reboot della serie di Volition rappresenti un ritorno alle origini, che ha l’obiettivo di confermare tutto ciò che fa parte del DNA del titolo, caciarone e piacevolmente confusionario.

Saints Row sarà disponibile a partire dal 23 agosto 2022 su PC, PlayStation e Xbox.