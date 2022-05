Only Murders in the Building 2: il teaser trailer mostra i protagonisti sotto accusa

Il teaser trailer di Only Murders in the Building 2, la serie TV con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short in uscita a giugno su Disney+.

Hulu ha diffuso il teaser trailer di Only Murders in the Building 2 che mostra i tre protagonisti interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, mentre vengono messi sotto accusa per un omicidio.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Only Murders in the Building 2.

I nuovi episodi di Only Murders in the Building arriveranno sulla piattaforma streaming Disney+ il 28 giugno.

Questa è la sinossi della seconda stagione della serie TV che è stata ben apprezzata da pubblico e critica:

In seguito alla sconvolgente morte del presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) sono i co-creatori e gli sceneggiatori della serie, oltre a ricoprire il ruolo di executive producer al fianco di Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) e Jess Rosenthal.