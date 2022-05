Offerte Ebay: TV LG OLED 55 pollici 4K HDR disponibile in forte sconto

Le offerte di eBay permettono di acquistare il TV LG OLED55C15LA a un prezzo particolarmente scontato, visto che si parla di un prezzo di 899€ rispetto ai classici 1.199, una riduzione di conseguenza non indifferente e da tenere d’occhio.

Il prodotto è coperto dalla garanzia clienti eBay, la quale permette di stare tranquilli nel caso in cui non si riceva l’oggetto rimborsato, con le restituzioni che vengono accettate invece per un totale di 14 giorni al massimo e comportano delle spese a carico dei compratori.

Si tratta di un dispositivo top di gamma facente parte della serie OLED della nota compagnia ormai specializzata nel mondo dei televisori, il quale generalmente non finisce spesso per ricevere degli abbassamenti di prezzo, considerando le sue componenti a dir poco ricercate nel mercato dei consumatori e degli appassionati.

Non vi resta quindi che accedere al seguente link al fine di poter mettere mano sul dispositivo in questione, il quale come detto risulta scontato solamente per una quantità di tempo limitata, e si presenta quindi come un device da tenere d’occhio quanto prima possibile per gli appassionati in cerca di un nuovo TV top di gamma.

