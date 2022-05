Thor: Love and Thunder, la connessione con Black Panther e Moon Knight in una nuova foto

Una nuova foto ufficiale (?) da Thor: Love and Thunder si sta rivelando più interessante del previsto, dato che mostra tre personaggi che potrebbero acquisire sempre maggiore importanza. Parliamo di Re Valkyrie, Mighty Thor e… Bast, in quello che sembra un concilio tra (semi)divinità, probabilmente indetto per fare il punto sulla minaccia di Gorr, il “macella dei”.

King Valkyrie and the Mighty Thor in Thor: Love and Thunder pic.twitter.com/GMOwgg8gN6 — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) May 16, 2022

Esistono diversi livelli di lettura della scena: scopriamo dunque che l’investitura di Valkyrie a Re (il termine ufficiale è questo, non “regina” ma “re”) del popolo asgardiano è riconosciuto in tutto il cosmo; che Jane Foster, divenuta Mighty Thor (in modo ancora per noi misterioso) sia ascesa a un grado semi-divino; e che la divinità Bast (o Bastet) acquisirà un ruolo sempre più presente nella lore del Marvel Cinematic Universe, dopo essere apparsa, quasi in sordina, sia in Black Panther (dove è la divinità riconosciuta dai wakandiani) che in Moon Knight (essendo figlia di Ra e sorella di Konshu). A quanto pare, il personaggio sarà interpretato da Akosia Sabet, ma dovremo attendere probabilmente l’uscita del film per capire se il suo ruolo sarà degno di nota o solo un collegamento tra universi narrativi.

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

