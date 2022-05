Risiko! Batman disponibile con sconto del 47% su Amazon

Grazie ad Amazon è attualmente possibile mettere mano sul Risiko! a tema Batman prima edizione, il quale si presenta con uno sconto del 47% che porta il prezzo di acquisto a solamente 28,50€, di sicuro un ottimo prezzo per questo gioiellino.

In genere questo pezzo da collezione da non lasciarsi scappare si presenta a un prezzo che risulta più alto, e di conseguenza questa offerta può essere colta al volo per mettere mano su un gioco da tavolo amato e personalizzato con cura in questa specifica edizione.

Si parla di un gioco da tavolo che in questa edizione ha di sicuro modo di fare felici tutti gli amanti del mondo di Batman, il quale lascia che i giocatori abbiano modo di far scoppiare la classica guerra prevista direttamente nella città di Gotham. Non mancano infatti degli scenari a tema DC e delle carte personalizzate che rendono l’edizione di Risiko! da collezione semplicemente inconfondibile.

Potete accedere attraverso il seguente link alla pagina ufficiale di Amazon su cui acquistare il gioco da tavolo, il quale permette anche di beneficiare della spedizione di Amazon Prime per tutti gli abbonati, e include anche diverse ulteriori edizioni che potrebbero risultare interessanti.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.