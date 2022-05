Realme Narzo 50 5G: spuntano le foto prima del reveal

In attesa del reveal dello smartphone Realme Narzo 50 5G, delle foto del dispositivo in questione sono emerse in rete, come ripreso dalle pagine di GizChina.

Sembra che nel momento in cui Realme si troverà ad annunciare il suo smartphone Narzo 50 5G, non saranno molte le novità a venire approfondite, dato che le potenzialità del dispositivo in questione hanno già avuto modo di venire anticipate in molteplici occasioni.

Parliamo questa volta di nuove immagini che permettono di approfondire le colorazioni e il design del gioiellino in questione, i quali dovrebbero venire annunciati nella giornata del 18 maggio 2022, e sembra che nel corso dello stesso giorno potrebbe esserci spazio anche per una variante Pro che offrirà comunque supporto al 5G, proprio come quella base.

Per quel che riguarda i Realme Narzo 50, dovrebbe essere utilizzato il SoC Dimensity 810, mentre per quella Pro si anticipa il fatto che verrà inserita all’interno il SoC Dimensity 920. Parlando del device base, dovrebbero essere presenti un totale di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione in almeno una variante, con lo schermo che dovrebbe offrire un totale di 6,58 pollici, la tecnologia AMOLED, la risoluzione Full HD + e un totale di 90 Hz di refresh rate.

Parlando delle fotocamere, sembra che si opterà per un gioiellino da 13 MP con un sensore da 2 MP di profondità, con invece 5 o 8 MP per quel che concerne i selfie, con quindi un risultato non vicino ai top di gamma ma verosimilmente in linea con il prezzo. Il sistema operativo scelto dovrebbe essere Android 12 con la Realme UI 3.0, con una batteria da 4.800mAh pronta a supportare la ricarica rapida a 33 W a chiudere il tutto.

Non resta che attendere il nuovo evento per maggiori novità sulla questione, al fine di scoprire anche se la compagnia avrà modo di annunciare il lancio dei dispositivi in questione anche per quel che riguarda il nostro paese, sperano che quindi l’Europa non venga tagliata fuori.