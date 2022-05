PlayStation Plus Extra e Premium ritardano di un giorno in Europa: ecco la nuova data d’uscita

Sony aggiorna la data d'uscita dei tier Extra e Premium del nuovo PlayStation Plus: arriveranno con un giorno di ritardo in Europa.

I tier Extra e Premium del nuovo PlayStation Plus saranno disponibili in Europa con un giorno di ritardo rispetto alla data di lancio prefissata. Ad annunciarlo è stata Sony con un post sul blog in cui viene specificato che i due tier arriveranno precisamente il 23 giugno 2022.

Nel post viene inoltre sottolineato che anche il lancio in Asia ritarderà di un giorno, così come in Giappone, mentre nulla cambierà per quanto riguarda il debutto del servizio negli Stati Uniti ed nel Sud America. Si tratta di un ritardo davvero minimo sulla tabella di marcia, ma che vale la pena di segnalare data l’attesa per il lancio del nuovo servizio in abbonamento che permetterà di giocare ad un ampio catalogo di titoli PS5 e PS4 con i tier Extra e Premium, inclusi Demon’s Souls, Death Stranding, Marvel’s Spider-Man, Red Dead Redemption 2 e tantissimi altri.

Restando in tema, recentemente Sony ha annunciato la lista parziale di titoli che andranno a comporre il catalogo disponibile con i tier Extra e Premium di Playstation Plus, fornendo anche ulteriori informazioni sulle prove a tempo e sulla tempistica di aggiunta di nuovi titoli al catalogo.