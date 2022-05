Oscar 2023: Chris Rock potrebbe essere il conduttore della cerimonia

Il presidente di ABC ha aperto alla possibilità di vedere per gli Oscar 2023 il comico Chris Rock impegnato come conduttore.

La ABC ha rivelato la data di svolgimento degli Oscar 2023 e della 95esima cerimonia di consegna delle statuette, che si terrà il 12 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. In tutto ciò la rete ha espresso anche un’apertura alla possibilità che Chris Rock conduca la cerimonia degli Oscar 2023.

Craig Erwich, presidente di ABC Entertainment, ha dichiarato che ci sono possibilità di vedere lo stesso Chris Rock (vittima dello schiaffo di Will Smith) a condurre gli Oscar 2023. Ecco come si è espresso Erwich sull’ultima cerimonia:

Questo è stato un anno di grande successo per lo show degli Oscar. Chiaramente ci sono state molte controversie che hanno oscurato tante cose positive, però io sono veramente felice. Prima di quello sfortunato momento le cose stavano andando molto bene, e intendiamo ritornare alla grande.

Lo show di quest’anno ha attirato davanti alla rete ABC negli Stati Uniti 16,6 milioni di telespettatori, con gli ascolti che sono aumentati del 60% rispetto allo scorso anno. Ricordiamo che, in seguito allo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock, l’interprete di Una Famiglia Vincente è stato bandito dall’Academy per dieci anni.

