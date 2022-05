iPad Air di quarta generazione ricondizionati in vendita da Apple

Apple ha iniziato in via ufficiale la vendita degli iPad Air di quarta generazione ricondizionati, com'è stato di recente confermato grazie allo store ufficiale.

Capita spesso che grosse compagnie come Apple abbiano modo di vendere nel corso del tempo, dopo che dei dispositivi sono stati rilasciati sul mercato ormai da un po’ , delle versioni ricondizionate di articoli spediti dagli utenti attraverso i resi, le quali sono state ovviamente aggiustate da parte dei relativi centri di assistenza e resi nuovamente disponibili per l’acquisto.

Parliamo quindi di dispositivi usati che, verosimilmente, dovrebbero fornire le stesse performance dei nuovi, con segni di usura minimi per ogni prodotto che si va ad acquistare. Ovviamente, il vantaggio sta nella presenza di un prezzo decisamente più basso rispetto ai modelli nuovi, con anche le varie garanzie che permettono di stare tranquilli davanti alla possibilità di problemi sui dispositivi ricondizionati.

Apple ha deciso di fare un nuovo passo avanti in tal senso, e ha infatti annunciato, anche per l’Italia, l’inizio della vendita degli iPad Air di quarta generazione, a un prezzo di poco più di 500 euro sul suo store officiale, attraverso il quale è possibile quindi accaparrarsi un dispositivo senza dover sborsare la cifra che generalmente viene richiesta. Troviamo disponibili diverse colorazioni per il dispositivo in questione, con il link presente qui di seguito che permette di accedere alla pagina ufficiale per controllarle le varie offerte della compagnia.

Il risparmio in ogni caso ammonta attualmente a un totale di cento euro circa, cifra di conseguenza alquanto interessante e che potrebbe permettere a molti di acquistare un dispositivo a prezzo scontato anche se questo risulterà particolarmente nuovo. Attraverso lo store della compagnia è possibile anche consultare le specifiche tecniche del modello che è stato rilasciato sul mercato a settembre del 2020, il quale in ogni caso risulta comunque ancora al passo con i tempi e permette di svolgere moltissime operazioni esclusive del mondo degli iPad.