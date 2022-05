Geeked Week 2022: ospiti e primi dettagli dell’evento Netflix

Netflix Geeked ospita tutto ciò che riguarda l’intrattenimento di genere su Netflix ed è di ritorno con la Geeked Week 2022… più in grande che mai! L’evento virtuale di cinque giorni dedicato ai fan che celebra l’ampia offerta di serie TV, film e videogiochi di Netflix torna da lunedì 6 a venerdì 10 giugno con tanti dei titoli preferiti dal pubblico.

Un’anteprima di cosa ci attende ci è stata data ieri dal primo trailer ufficiale, in cui riconosciamo la voce dell’inimitabile David Harbour di Stranger Things e le prime immagini di serie e film come The Sandman, The Umbrella Academy 3, Manifest, The Gray Man, Alice in Borderland 2, Day Shift – A caccia di vampiri, Resident Evil, Il mostro dei mari e… per la prima volta, i videogiochi esclusivi di Netflix.

Ogni giornata sarà una miniera di sorprese con rivelazioni di cast, apparizioni di talenti, nuovi trailer, anteprime, annunci a sorpresa e molto altro ancora, per oltre 60 progetti Netflix.

Ogni giorno della Geeked Week sarà dedicato a temi diversi:

Lunedì 6 giugno (giorno 1) – Serie TV

Martedì 7 giugno (giorno 2) – Film

Mercoledì 8 giugno (giorno 3) – Animazione

Mercoledì 9 giugno (giorno 4) – Stranger Things

Venerdì 10 giugno (giorno 5) – Videogiochi

Ma c’è dell’altro: la Geeked Week prevede la presenza di diversi ospiti, tra cui Jacob Bertrand, jstoobs, Jaeden Martell, Reece Feldman, aliasguywithamoviecamera, Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B Dave Walters, Geoff Keighley e Mari Takahashi.

Qui potete leggere dell’annuncio dell’evento dell’anno scorso, per capire meglio di che tipo di show si tratta: