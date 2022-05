Geeked Week 2022: il primo footage di The Sandman nel trailer dell’evento Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della Geeked Week 2022, ricco di footage inedito di serie come The Sandman e The Umbrella Academy 3.

La Geeked Week di Netflix ritorna dal 6 al 10 giugno con cinque giorni di fan fest virtuale. L’evento celebra l’ampia offerta di film, serie e giochi Netflix con esclusive novità, anteprime, tavole rotonde con i cast e molto altro: ecco il trailer ufficiale di presentazione, che regala una notevole quantità di footage inedito da alcune delle opere più attese dell’anno.

In primis risaltano, senza dubbio, le prime immagini in movimento di The Sandman, serial tratto dall’opera magna di Neil Gaiman: possiamo addirittura dare una prima occhiata al Lucifer di Gwendoline Christie! Ma il materiale inedito riguarda anche altri film e serie, come The Umbrella Academy 3, Cyberpunk Edgerunners, The Grey Man, Sweet Tooth 2, Resident Evil, Alice in Borderland 2 e molto altro.

Qui potete leggere dell’annuncio dell’evento dell’anno scorso, per capire meglio di che tipo di show si tratta: