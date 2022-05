Doctor Who: la prima foto di David Tennant di nuovo nei panni del decimo Dottore

Procedono le riprese relative al fantomatico ritorno di David Tennant nel ruolo del decimo Dottore in Doctor Who: ecco la prima foto dal set.

La notizia del ritorno di David Tennant in uno dei suoi ruoli più amati, quello del decimo Dottore, ha spiazzato in molti, ma grazie a una foto trapelata dal set di Doctor Who sappiamo ora che quella dello showrunner Russell T. Davies non era una semplice promessa ma l’annuncio di qualcosa che era già in opera.

🚨 DAVID TENNANT ON SET AS THE DOCTOR WITH A NEW COAT🚨 It’s started !!! #DoctorWho pic.twitter.com/OGPLt3rESQ — Safe Space Who (@SafeSpaceDrWho) May 16, 2022

Temendo forse (inevitabili?) leak dal set, BBC ha preferito quindi annunciare direttamente il comeback di uno dei più apprezzati interpreti del Doctor, insieme alla sua companion.

Dalla foto non possiamo dedurre granché, dato che il personaggio sta semplicemente camminando in mezzo a quello che sembra un mercato o una zona pedonale, con il suo consueto look.

Lo showrunner Russell T Davies, in proposito, dichiara:

Sono tornati! E sembra impossibile… prima annunciamo un nuovo Dottore, poi uno vecchio, insieme alla meravigliosa Donna. Cosa diamine sta accadendo? Una storia andata perduta? Un mondo parallelo… O un sogno, o un trucco, o un flashback. L’unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, dato che due delle nostre più grandi stelle si riuniscono per la battaglia della vita.

Non ci resta che aspettare ulteriori novità a riguardo dei programmi per il prossimo anno: le sorprese potrebbero non essere finite qui.

