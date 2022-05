Aquaman and the Lost Kingdom: Amber Heard conferma che il suo ruolo è stato ridimensionato

È la stessa Amber Heard a confermare che il ruolo di Mera è stato fortemente ridimensionato in Aquaman and the Lost Kingdom.

Nel corso del nuovo processo per diffamazione in corso che vede contrapposti Johnny Depp ed Amber Heard è trapelata una nuova rivelazione, questa volta da parte dell’attrice, la quale ha affermato che il ruolo del suo personaggio Mera è stato notevolmente ridimensionato all’interno del film di prossima uscita Aquaman and the Lost Kingdom.

Rispondendo alle domande rivoltele in aula, l’attrice ha infatti risposto così riguardo al suo ruolo nel film:

Ho partecipato [al film, ndr]. Ho combattuto molto duramente per rimanerne all’interno. Non volevano includermi [nel senso che i produttori volevano tagliare le scene già girate in cui era presente, ndr]. [Ho interpretato] una versione molto ridotta del ruolo [previsto]. Mi diedero un copione. Poi mi hanno dato nuove versioni in cui erano state tagliate delle scene d’azione, che comprendevano il mio personaggio e un altro personaggio, [dirò] senza svelare altro. Due personaggi che combattevano un terzo. Basilarmente, hanno tagliato gran parte del mio ruolo.

Questo è quanto afferma Heard, e la notizia non stupisce, anche se non è detto che questa sia la fine della storia, dato che il montaggio definitivo, molto probabilmente, è ancora da decidere, e probabilmente il rinvio del lancio del film al prossimo anno è dipeso anche dalla necessità da parte di Warner Bros. di conoscere la conclusione del processo, per evitare ulteriori danni d’immagine. Difficilmente le scene già tagliate verranno reintegrate, ma WB potrebbe addirittura decidere di tagliare in toto il personaggio, dando seguito alla petizione da più di due milioni di firme portata avanti dai fan di Depp, creando raccordi diversi all’interno della trama tramite il montaggio o, addirittura, dei reshot, costosi e complicati da gestire ma che potrebbero rendersi necessari, anche se il regista James Wan ha recentemente affermato che il rinvio è dovuto a montaggio e postproduzione complessi ma in maniera “generica”: