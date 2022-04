Aquaman 2: una petizione sulla rimozione di Amber Heard dal film arriva a 2 milioni di firme

Una petizione su Change.org in cui si chiede la rimozione di Amber Heard dal ruolo di Mera in Aquaman 2 ha ottenuto due milioni di firme.

La causa in tribunale che vede coinvolti Johnny Depp ed Amber Heard sta avendo un certo impatto anche sulle attese del pubblico per Aquaman 2, il lungometraggio DC Comics che vede l’interprete nei panni della principessa Mera. Una petizione di Change.org ha messo in evidenza come una parte di pubblico sia totalmente schierata contro Amber Heard, al punto da chiederne la rimozione da Aquaman 2.

La petizione di Change.org contro Amber Heard in Aquaman 2 ha ottenuto oltre due milioni di firme. Nel testo che accompagna la petizione è scritto:

La Warner Bros. e DC Entertainment dovrebbero rimuovere Amber Heard da Aquaman 2. Non dovrebbero ignorare le sofferenze delle vittime della Heard, e non dovrebbero rendere così affascinante un’abusatrice domestica. Gli uomini sono vittime di abusi così come le donne, e bisogna prendere dei provvedimenti per fare in modo che un’abusatrice non venga celebrata dall’industria dell’intrattenimento.

Ricordiamo che Aquaman 2 uscirà con qualche mese di ritardo rispetto alla prima data stabilita, perché il lavoro di James Wan con il montaggio non consentirebbe di rispettare i tempi dell’uscita precedente in sala, che doveva essere quella del 16 dicembre 2022. Il lungometraggio è stato spostato al 17 marzo 2023.

Potrebbe interessarti anche questa news su Aquaman 2: