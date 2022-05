Twitter: testa il badge per le risposte che hanno ricevuto like dagli autori dei Tweet

Sembra che nel giro di non troppo Twitter si aggiornerà con un badge per le risposte che permetterà di vedere chi ha ricevuto like dagli autori dei Tweet.

Le pagine di TechCrunch hanno scoperto una grossa novità per quel che riguarda Twitter, che dovrebbe aggiornarsi nel giro di non troppo tempo con una feature che sta attualmente venendo testata da parte del team di sviluppatori. Parliamo nello specifico della possibilità per gli utenti di leggere quali risposte sono state apprezzate dai creatori dei tweet attraverso un like, le quali verosimilmente quindi risulteranno le più importanti fra la massa di quelle ricevute e pertinenti all’argomento, nonché da considerare nel momento in cui si vuole approfondire la questione per primi rispetto agli altri.

Si parlava di un aggiornamento di questo tipo da ormai diverso tempo, ed era infatti solamente questione di mesi prima che il tutto venisse annunciato e si avesse modo di valutare un’aggiunta di questo tipo, la quale risulta già presente su diverse altre piattaforme. Questa può spesso presentarsi come particolarmente utile in diverse circostanze.

Sembra che potrebbe trattarsi di uno dei primi aggiornamenti a venire introdotto nel momento in cui Elon Musk prenderà il controllo della piattaforma, immaginando che – come approfondito in questo articolo – l’accordo possa continuare senza intoppi e non saltare in seguito alle cifre errate che sono state fornite all’imprenditore nel momento in cui questo ha deciso di prendere il controllo dell’intero social network.

Non sappiamo all’effettivo quando l’aggiunta verrà però inserita, anche se è già chiaro che nel giro di non troppo tempo gli utenti avranno modo di scoprire le risposte pertinenti grazie alla relativa icona fornita della piattaforma nel momento in cui i creatori dei Tweet mettono like a contenuti legati al proprio post. C’è da dire che potremmo vedere il tutto anche prima del previsto, considerando che il CEO ha approfondito anche il fatto che mentre l’accordo continua, la leadership si sta comunque preparando a ogni evenienza, continuando a curare il proprio social network