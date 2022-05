Twitter: l’acquisizione salterà? Il CEO si prepara “a ogni scenario”

Si parla ormai da diverso tempo di come Elon Musk, figura a capo di Tesla e SpaceX, dovrebbe avere modo del giro di non troppo tempo di acquisire la piattaforma di Twitter, visto che questa è stata ufficialmente acquistata da parte dell’imprenditore con diversi obiettivi. Tuttavia, solo di recente, il tutto è stato messo in stallo per via del fatto che Musk si è basato con il suo acquisto su una serie di dati non corretti, dato che nel conto degli utenti totali facenti parte della piattaforma erano inclusi anche di veri e propri bot.

Con questi che hanno quindi avuto modo di creare delle discrepanze fra i risultati reali e quelli dichiarati, e con Musk che aveva già anticipato il modo in cui pensava di migliorare la piattaforma, raggiungendo nel corso dei prossimi anni di risultati davvero ambiziosi, è stato necessario fare un passo indietro fino a che la situazione non verrà ulteriormente approfondita. C’è addirittura la possibilità che l’accordo venga alla fine bloccato per via dei dati sbagliati forniti.

L’attuale CEO della compagnia, Parag Agrawal ha di recente di parlare di come tutto potrebbe l’effettivo non avvenire, spiegando che a proprio parere l’accordo si chiuderà con successo, ma è bene essere preparati a ogni scenario. Ciò vale sia per quel che riguarda possibili legislazioni che potrebbero impedire all’imprenditore di prendere il controllo della piattaforma, sia per eventuali ripensamenti da parte di Musk dopo che le attuali cifre sono emerse.

We announced changes to our leadership team and operations yesterday. Changes impacting people are always hard. And some have been asking why a “lame-duck” CEO would make these changes if we’re getting acquired anyway. The short answer is very simple: — Parag Agrawal (@paraga) May 13, 2022

Il CEO ha quindi avuto modo di annunciare i cambiamenti per quel che riguarda il team di leader che attualmente gestisce la piattaforma, nonostante l’acquisizione sia imminente e sia quasi certo che l’attuale amministrazione di Twitter verrà cambiata completamente da Musk, che l’ha criticata in passato.