Le RTX 4090 potrebbero consumare meno del previsto

Il noto leaker Kopite7kimi a di recente ha avuto modo di parlare delle nuove schede video che NVIDIA dovrebbe avere modo di rilasciare nel giro di non troppo tempo, approfondendo quindi le presunte specifiche tecniche delle RTX 4090 di cui si chiacchiera ormai da molto tempo, ma che non sono all’effettivo ancora state annunciate.

Come di consueto, non ci sono stati dei grossi approfondimenti sulla quesitone, con l’utente che ha avuto modo di discutere solamente di alcune specifiche tecniche che i dispositivi in questione dovrebbero presentare quando verranno finalmente rilasciati. Potete ammirare il Tweet di approfondimento qui di seguito.

OK, let's do a new summary.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2×3090.

I am disappointed with RDNA3.

That's all. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

A quanto pare, la tecnologia RDNA 3 non sarà granché, e le RTX 4090 si presenteranno con i consumi stimati, finendo per offrire il doppio delle performance di quanto visto con le 3090 e dei consumi di “solamente” un totale di 450 W, di sicuro cifra non bassa, ma a cui NVIDIA avrebbe lavorato duramente per ottenere l’ottimo traguardo.

Al momento non sappiamo all’effettivo se si tratterà di informazioni corrette, e non resterà che attendere maggiori novità in tal senso grazie alla compagnia, nel momento in cui questa avrà modo di annunciare il tutto in via ufficiale, sperando che il prossimo evento non risulti particolarmente lontano.