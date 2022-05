Ghostbusters Legacy: stasera su Sky Cinema insieme al canale dedicato

Arriva in prima tv il nuovo spettacolare capitolo della saga cult degli Acchiappafantasmi: Ghostbusters Legacy, lunedì 16 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Diretto da Jason Reitman, figlio del compianto Ivan Reitman, autore dei primi due capitoli e che di questo film è stato il produttore, vede protagonisti Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace, Paul Rudd e Carrie Coon. Il film è scritto da Gil Kenan e Jason Reitman.

E da lunedì 16 maggio a giovedì 19 maggio il canale Sky Cinema Collection (303) si trasformerà in Sky Cinema – Ghostbusters, popolandosi di ectoplasmi, entità paranormali e di coraggiosi acchiappafantasmi. Oltre a Ghostbusters Legacy tra gli altri film della collection ci sono Ghostbusters, primo capitolo diretto da Ivan Reitman, ormai un cult assoluto del cinema fantastico, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson, assieme a Sigourney Weaver e Rick Moranis; Ghostbusters II, dove ritroviamo Ivan Reitman alla regia e il mitico quartetto e la Weaver nel cast a domare una forza maligna che, sotto forma di plasma rosa, invade i sotterranei di New York; il reboot al femminile Ghostbusters, dove ad infilare gli zainetti protonici sono Melissa McCarthy e Kristen Wiig, con un esilarante Chris Hemsworth a fare loro da segretario. I titoli saranno disponibili inoltre in una collezione on demand, anche in qualità 4K.

Sinossi del film:

Dopo essersi trasferiti nella piccola città di Summerville, una madre single e i suoi figli Trevor e Pheobe iniziano a scoprire di avere un legame con gli acchiappafantasmi originali e che la stramba eredità lasciata dal loro nonno, uno dei primi Ghostbusters, nasconde dei segreti.

