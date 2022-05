Black Mirror 6 è in fase di preparazione presso Netflix

Dopo una quinta stagione passata piuttosto in sordina, con un numero di episodi ridotto – ma non per questo con bassi valori produttivi, anzi! – ecco arrivare l’inaspettata notizia dell’entrata in produzione di Black Mirror 6, nuova stagione della serie antologica di fantascienza volta a indagare gli animi oscuri dell’umanità in rapporto a scenari e tecnologie futuribili e potenzialmente disastrose nel loro utilizzo di tutti i giorni.

Non sono state fornite informazioni supplementari particolari in proposito, ma Variety afferma che la serie vanterà un numero maggiore di episodi rispetto alla stagione precedente, e che ognuno di questi episodi sarà come un film a se stante, collegato agli altri solo dagli intenti tematici della serie e dagli alti valori produttivi.

