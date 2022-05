Xenoblade Chronicles 3: nuove immagini rivelano due aree del gioco

Xenoblade Chronicles 3, l’atteso terzo capitolo della serie JRPG targata Monolith Soft, torna a mostrarsi in una serie di nuove immagini che rivelano due aree presenti nel gioco. Negli scatti, condivisi di recente da Nintendo su Twitter, possiamo avere un piccolo assaggio di come saranno le Praterie Millick e la Landa di Eagus, insieme a qualche altro dettaglio sulle creature che popoleranno queste terre.

Un fiume attraversa le ampie Praterie Millick in #XenobladeChronicles3. La rigogliosa natura di questo luogo sembra decisamente invitante, ma nasconde creature (e persino piante) che non amano essere disturbate dai passanti. pic.twitter.com/Pz0i05EmRl — Nintendo Italia (@NintendoItalia) May 13, 2022

Le aree mostrate nelle immagini sembrano davvero estese e ricche di dettagli. Il primo luogo è immerso nel verde e popolato da una discreta varietà di nemici. Un fiume lo attraversa, nascondendo vari pericoli. Le piante stesse potrebbero diventare una minaccia per il giocatore che si troverà ad affrontare creature di svariate specie e dimensioni.

Se ti piacciono i deserti, non puoi non visitare la Landa di Eagus in #XenobladeChronicles3. Tra una tempesta di sabbia e l'altra potresti persino avvistare un punto di riferimento familiare. Ma quello è… un enorme dito meccanico? pic.twitter.com/pbfUUJYfv4 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) May 13, 2022

Il secondo luogo lascia spazio invece ad un’immensa landa desertica, brulicante anch’essa di nemici. I giocatori di vecchia data potrebbero trovare dei riferimenti familiari tra le tempeste di sabbia. Sembra essere presente anche un enorme dito meccanico.

In questa storia che collega i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo, in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un’avventura incentrata sul tema della vita.

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile a partire dal 29 luglio 2022 in esclusiva per Nintendo Swicth.