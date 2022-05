Stranger Things 4: la prima clip e i video dal red carpet

Nella prima clip tratta da Stranger Things 4, Undici viene bullizzata e, tentando di reagire, si accorge di non avere più i propri poteri. Come mai? Lo scopriremo in questa nuova stagione del popolare serial Netflix, in arrivo con i primi episodi a partire dal 27 maggio.

Inoltre, ecco arrivare anche i video ufficiali dal red carpet della premiere mondiale tenutasi ieri, con gli interventi del cast protagonista.

In Stranger Things 4 vedremo il ritorno dei ragazzi protagonisti delle tre stagioni precedenti, con Finn Wolfhard nei panni di Michael Wheeler, Millie Bobby Brown come Undici, Noah Schnapp che fa l’interprete di Will Byers, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, e Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e il mitico Robert Englund.

Nel teaser precedentemente rivelato abbiamo visto Undici mentre cerca di ambientarsi in una nuova scuola ed in un nuovo ambiente in California, in cui viene però bullizzata. Ma la giovane può rifugiarsi nelle lettere scritte a Mike, contando sulle vacanze di primavera che permetteranno ad i due di rivedersi. E sembra che il ritorno di Undici a Hawkins darà il via a nuove intriganti situazioni al limite del normale.

La prima parte di Stranger Things 4 uscirà il 27 maggio, mentre la seconda parte sarà disponibile dall’1 luglio.

