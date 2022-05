Moon Knight: due nuove featurette sul design di costumi e divinità

Ryan Meinerding (Head of Visual Development) e Rodney Fuentebella (Visual Development Supervisor) ci portano alla scoperta del design dei costumi di Moon Knight e delle divinità egizie presenti nella serie Disney+ di successo in due inedite featurette esclusive per Marvel Entertainment.

Scopriamo, ad esempio, come i designer si siano rifatti non solo al look presentato nei fumetti (in particolare quelli tratteggiati da Bill Sienkiewicz) ma anche all’iconografia egizia classica, con un palese riferimento alle mummie. Parlando dei due costumi “da battaglia” di Moon Knight, ad esempio, relativi alle personalità di Mark e Stephen, ci viene detto che anche se entrambi sono di colore bianco esprimono dualità diverse, mantenendo un feeling da supereroe moderno seppur rinunciando all’ormai classica tuta/armatura tattica pseudorealistica che vediamo spesso, ricordando molto l’Egitto soprattutto nei dettagli, alcuni dei quali molto difficili da notare a occhio nudo durante le scene più concitate… provate a vedere i dettagli sulla giacca di Mr. Knight, ad esempio!

