La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley: come vedere la versione “Black & White” su Disney+

Arriva su Disney+ la speciale versione in bianco e nero di La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley: non la troverete nell'elenco film, però.

Guillermo del Toro ha svelato, già all’epoca dell’uscita in sala di La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, di aver pronta anche una speciale versione “Black & White” della pellicola, pensata e realizzata secondo criteri specifici e in grado di fornire una visione particolarmente interessante dell’opera. Dopo un breve passaggio in alcuni cinema americani, questa versione arriva anche su Disney+, ma non come film a sé quanto come contenuto extra.

Se ricercate il film sulla piattaforma streaming, difatti, troverete solo l’edizione standard: per visionare quella in bianco e nero dovrete andare a sbirciare tra i contenuti speciali, per quanto possa sembrare strano a prima vista.

A proposito di questa versione, del Toro ha affermato:

C’è una versione del film [in bianco e nero, ndr] che spero potrà essere vista in qualche modo. Ma non è un film a cui è stato semplicemente tolto il colore. Il film è quasi come una serigrafia in bianco e nero a cui è stato aggiunto uno strato aggiuntivo di colore. Se vedeste il film in bianco e nero, non è solo come aver spento i colori. Si vede esattamente come un film degli anni ’40, ed è una cosa incredibile.

Il regista di origini messicane è riuscito ad applicare questo stile lavorando, di base, con una tecnica ben precisa:

Ero assistente di produzione in un film in cui lavorava Gabriel Figueroa, uno dei più grandi direttori della fotografia messicani. Era molto amico di Gregg Toland [un titano della fotografia cinematografica degli anni ’30 e ’40, che ha lavorato, tra le altre cose, su Quarto Potere, ndr] e mi disse che quando punti al bianco e nero, devi usare sul set tonalità verdi, rosse e dorate per avere le mezze tonalità giuste per il grigio. Quindi abbiamo deciso di utilizzare questa palette [per Nightmare Alley, ndr].

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Quando si avvicina alla chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e a suo marito Pete (David Strathairn), ex mentalista, in un luna park itinerante, il carismatico ma sfortunato Stanton Carlisle (Bradley Cooper) vede spianata la strada per il successo, usando le sue nuove conoscenze per truffare la ricca elite della società newyorkese degli anni Quaranta. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton trama per truffare un pericoloso magnate (Richard Jenkins) con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe essere la sua più formidabile rivale.

