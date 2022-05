Google Maps si aggiorna con l’innovativa Immersive View

La piattaforma di Google Maps permette da tempo di fruire di diverse utili funzionalità che lasciano che gli utenti abbiano modo di interagire con il mondo esterno anche da casa, avendo modo di visitare le strade di moltissime città in tutto il globo, scoprendo nuovi posti ed eventuali metà per dei veri e propri viaggi.

C’è però da dire che le possibilità di ampliamento, come confermato in via ufficiale da parte di Google non sono di certo poche, ed è infatti stato annunciato un nuovo aggiornamento chiamato che prende il nome di Immersive View, il quale permetterà agli utenti di fare uno step successivo e nel momento in cui decidono di esplorare dei luoghi comodamente attraverso il proprio smartphone o computer, sfruttando le potenzialità di Google Maps.

Come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, si parla proprio della vera possibilità di esplorare dei luoghi semplicemente sfruttando la piattaforma di Google in maniera avanzata, avendo modo di scoprire in diversi orari del giorno come un determinato luogo si presenta. Non manca anche la possibilità di ammirare dall’interno di posti che incuriosiscono gli utenti all’esterno quando questi vanno in giro per le strade di Google Maps.

When you’re planning a trip, virtually soar over iconic landmarks and see them up close. Then check out what areas look like in different times of day & weather, with helpful information layered on top — so you’ll know if you really need that umbrella and if it’s busy. #GoogleIO pic.twitter.com/sWEyaXH64k — Google Maps (@googlemaps) May 11, 2022

Il tutto è stato annunciato da parte della compagnia di recente, ed è stato confermato che la novità sta già arrivando per alcune specifiche città già nel corso del 2022, con il numero di queste che di sicuro avrà modo di ampliarsi nel corso del tempo, permettendo quindi agli utenti che desiderano esplorare il mondo direttamente attraverso Google Maps, magari al fine di scoprire determinate mete prima di poterle all’effettivo visitare.

L’obiettivo è quello di permettere a tutti di avere una visione più accurata del tutto, grazie al nuovo update della piattaforma. Non resterà quindi che vedere quale sarà anche il supporto per il tutto, sperando che sempre più città italiane possano avvenire abbracciate da parte del supporto della compagnia, di sicuro pronta a far scoprire al mondo intero le meraviglie del nostro paese più da vicino grazie alla modalità immersiva.