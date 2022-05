Cuffie bluetooth JBL Tune 510BT disponibili in sconto su Amazon

Grazie alla piattaforma di Amazon è possibile acquistare le cuffie JBL Tune 510BT a un prezzo che risulta particolarmente scontato, fruendo nello specifico di una riduzione del prezzo del 12%, che rende il dispositivo particolarmente conveniente se si considerano le sue potenzialità e la fascia di prezzo leggermente più alta a cui di solito si rivolge.

La nota compagnia del mondo dell’audio JBL ha avuto modo di realizzare delle cuffie particolarmente interessanti e con diverse feature piuttosto utili da considerare, sia per chi ha intenzione di supportare dispositivi da casa, e sia per chi vuole farne un uso all’aperto. Parliamo dello specifico di una versatilità non indifferente grazie la presenza della tecnologia Bluetooth 5.0, di un meccanismo pieghevole utile per modellare i dispositivi in base alla forma della propria testa, con anche più utenti che possono avere modo di cambiare il tutto velocemente.

Non manca un assistente vocale integrato e un totale di 40 ore di autonomia massima, con la possibilità di sfruttare il cavo di ricarica USB di tipo C (anche fornito nella confezione) per avere modo di ripristinare al 100% alla batteria nel giro di solamente due ore. Il design – nonostante si abbia modo di fruire del dispositivo per molto tempo consecutivo, e sia stata utilizzata una batteria capiente – risulta particolarmente leggero, ed è infatti facile utilizzare le cuffie per davvero molte ore senza neanche rendersi conto di averle indosso.

La qualità audio fornita da JBL attraverso il Pure Bass Sound risulta particolarmente azzeccata, con la connessione multipoint che permette di cambiare velocemente dispositivo senza dover scollegare le cuffie. Potete recarvi alla pagina ufficiale del dispositivo semplicemente seguendo il link che trovate qui di seguito, con la piattaforma di Amazon che approfondisce anche le specifiche tecniche del gioiellino.

