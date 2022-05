LG 27EP950: monitor OLED in sconto del 33% su Amazon

È attualmente possibile acquistare su Amazon il monitor LG 27EP950 a un prezzo che risulta a dir poco scontato, fruendo nello specifico di una riduzione del costo di circa 1.000 euro sul totale, il che conferma quindi che si tratta di un’occasione da non farsi scappare.

Grazie alla piattaforma di Amazon si può quindi mettere mano sul dispositivo particolarmente interessante, visto che il monitor LG 27EP950 da 27 pollici si presenta con delle potenzialità a dir poco clamorose per quel che riguarda molteplici ambiti. Troviamo nello specifico la tecnologia HDR 400 TrueBlack, una risoluzione di 3840×2160 4K, la certificazione AdobeRGB 99%, e un tipo di pannello OLED, il quale permette di ottenere dei risultati a livello di colori ottimali in diversi ambiti risultando infatti pronta a offrire dei veri neri spegnendo i LED necessari.

Il device in questione, sfruttando la tecnologia OLED, ha modo di risultare perfetto per vari scopi, ma c’è da dire che ovviamente per quel che riguarda la grafica può avere una marcia in più, con un prezzo che però non risulta ovviamente molto accessibile, trattandosi di un prodotto top di gamma per quel che riguarda il mondo degli schermi da 27 pollici. È bene sottolineare che, nonostante non risulti attualmente in sconto, è presente su Amazon anche una versione da 32 pollici che potrebbe risultare migliore in alcuni ambiti.

Attraverso il link presente qui di seguito potrete accedere alla piattaforma di Amazon al fine di consultare tutte le specifiche tecniche presenti, potendo approfittare per un periodo di tempo limitato del grosso sconto che porta quasi un totale di 1000 euro a venire sottratti dalla cifra finale. Nel caso in cui siate interessati al comprare il prodotto, quest’occasione può risultare particolarmente ghiotta per risparmiare la cifra da investire nella vostra postazione.

