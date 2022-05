I Pixel Watch potrebbero avere lo stesso SoC dei Galaxy Watch del 2018

Dopo che Google avuto modo di annunciare i suoi Pixel Watch, sono emerse delle pessime notizie per quel che riguarda il SoC che verrà utilizzato all’interno di dispositivi da parte della compagnia, il quale infatti, nonostante gli orologi siano pronti raggiungere il mercato nel corso del 2022, potrebbero risultare un chip che invece risale al 2018. Questo sarebbe stato considerato da Google per via di diversi motivi.

Come approfondito dalle pagine di 9to5Google, la compagnia potrebbe aver utilizzato i device in questione proprio perché lavora a questo progetto da ormai molto tempo, con il lancio che sarebbe stato rinviato di volta in volta e avrebbe portato quindi i piani iniziali, che prevedevano l’utilizzo di un chip di nuovissima generazione, a finire per risultare relativamente obsoleti, con il device che infine potrebbe presentare questa limitazione per quel che riguarda il SoC utilizzato.

C’è da dire che al momento non si tratta di una novità ufficiale, e che la compagnia non ha avuto modo di confermare la questione, ma dopo che si è parlato per molto tempo dell’utilizzo di chip Exynos all’interno del nuovo dispositivo di Google, e le pagine di 9to5Google hanno scovato questa specifica novità, la compagnia avrà di sicuro modo di rispondere al tutto nel giro di non troppo tempo.

I Pixel Watch inizieranno a finire presto nelle mani degli utenti, e potranno essere utilizzati al fine di capire le effettive potenzialità dei device, che si presenterebbero con un chip che utilizza l’architettura a 10nm e non a 5nm come si immaginava. Sembrava possibile che la compagnia avrebbe utilizzato gli Exynos W920 dei Galaxy Watch 4, quando invece sembra che abbia scelto il Exynos 9110 a 10 nm scelti da Samsung per i suoi primi Galaxy Watch lanciati nel 2018 sul mercato.