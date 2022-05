Halo Infinite si aggiorna con l’update del 13 maggio: ecco tutti i dettagli

Halo Infinite si aggiorna oggi con l’arrivo di un nuovo update. La patch non introduce in realtà alcuna novità sul piano contenutistico, ma punta piuttosto a correggere alcuni errori e a bilanciare alcuni aspetti del gameplay e del multiplayer. Vediamo cosa cambia in sostanza con questo nuovo aggiornamento.

Tra le correzioni apportate, grazie ai numerosi feedback ricevuti dalla community, c’è quella riguardante le armi che si inceppano. Il team ha assicurato di aver finalmente identificato il problema e aver migliorato la gestione delle armi.

Since the launch of #HaloLoneWolves we've been sifting through your feedback – and we've got an update on the way to address some of the most common topics. For more info on weapon "jamming," skill jumps, and more, check our post on Halo Waypoint.

🎮 https://t.co/H2KOhF58U5 pic.twitter.com/giJE7if1dW

— Halo (@Halo) May 13, 2022