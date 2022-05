GeForce NOW: il catalogo supera i 1.300 giochi

Il servizio GeForce NOW continua a essere curato da parte di NVIDIA, compagnia che ha investito molto nel nel mondo del cloud gaming e che di volta in volta continua ad aggiungere nuovi titoli per PC che vengono integrati su PC nel suo servizio, compatibile con moltissimi dispositivi.

La novità è che questa volta i nuovi giochi aggiunti portano il totale dei titoli presenti nell’enorme libreria del colosso del mondo dello streaming e delle schede video a un totale di 1.300, cifra davvero ragguardevole, la quale fa notare come nel corso di tanti anni la compagna si sia davvero impegnata per riuscire a rendere il suo catalogo sempre più vasto. Potete trovare la lista di titoli presenti qui di seguito.

Achilles: Legends Untold (Steam)

(Steam) Brigandine The Legend of Runersia (Steam)

(Steam) Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars (Steam)

(Steam) Songs of Conquest (Steam ed Epic Games Store)

(Steam ed Epic Games Store) Cepheus Protocol Anthology (Steam)

(Steam) Evil Dead: The Game (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Pogostuck: Rage With Your Friends (Steam)

(Steam) Yet Another Zombie Defense HD (Steam)

C’è da dire che la competizione risulta sempre più agguerrita al mondo del Cloud Gaming, e che di sicuro manovre come questa da parte di bilia non fanno che aumentare il numero di abbonati che di giorno in giorno decidono di affidarsi al suo servizio, in continua espansione.

Questo è infatti sempre pronto a ricevere molteplici novità grazie titoli che giungono su Steam e che vengono richiesti da parte dell’utenza, in quanto molto giocati.