Elden Ring supera Call of Duty: Vanguard: è il gioco più venduto in USA nei 12 mesi

Un successo di vendite clamoroso per il capolavoro di Fromsoftware. Elden Ring ha abbattuto il dominio di Call of Duty negli Stati Uniti.

Elden Ring ha superato Call of Duty: Vanguard come gioco più venduto nell’ultimo anno in USA. A confermarlo sono gli ultimi dati snocciolati da NPD Group. Si tratta di un risultato davvero storico per la casa nipponica che si aggiunge all’ulteriore successo di vendite detenuto in tutto il mondo, con il raggiungimento della quota di 13,4 milioni di unità vendute.

Ti potrebbe interessare anche:

Con i dati aggiornati all’ultimo mese, Elden Ring dunque risulta il più venduto negli ultimi 12 mesi sul mercato USA e il superamento di Vanguard resta un risultato di notevole importanza, soprattutto visto e considerato che la serie è rimasta detentrice del titolo dal 2009 ossia dall’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Un traguardo davvero incredibile per il team di FromSoftware che per la prima volta con Elden Ring si è cimentato nella realizzazione di un vero e proprio open-world, che ha saputo conquistare l’interesse ed il cuore di milioni di giocatori.