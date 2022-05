Castelvania: Grimoire of Souls, nuovo aggiornamento disponibile

Konami ha annunciato l'arrivo di un grosso aggiornamento per Castelvania: Grimoire of Souls che aggiunge nuove storie, portando a conclusione la trama principale.

Arriva oggi un nuovo ed importante aggiornamento per Castelvania: Grimoire of Souls, l’ultimo capitolo 2D della serie classica, disponibile per i sistemi mobile iOS. L’update, come riportato nella pagina ufficiale dell’app, aggiunge tra le altre cose nuove storie al gioco, portando a conclusione la trama principale.

Più nello specifico, il nuovo aggiornamento introduce nella storia nuovi personaggi come Soma Cruz e Trevor Belmont, i quali si aggiungeranno ad Alter Art, oltre all’aggiunta di nuove boss fight contro i personaggi più celebri della serie e nuove funzionalità che i fan dovranno imparare a padroneggiare.

In primo luogo, il sistema di equipaggiamento delle armi ora consente di distribuire le unità e ricevere ancora più ricompense per il potenziamento delle armi. In secondo luogo, i giocatori possono ora convertire le anime in eccesso in altri oggetti.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Caratterizzato dalla classica azione 2D che i fan di Castlevania conoscono e amano, Grimoire of Souls offre ai giocatori grande libertà su come affrontare i 60 stage, vestendo i panni di uno dei cinque personaggi giocabili che includono gli amati eroi dell’universo di Dracula.

Potrete giocare come Alucard, da Symphony of the Night, o prendere il controllo di Simon Belmont dall’originale Castlevania, Maria Renard da Rondo of Blood, Charlotte Aulin da Portrait of Ruin e Shanoa da Order of Ecclesia.

Vi ricordiamo che Castelvania: Grimoire of Souls è disponibile in esclusiva su Apple Arcade, servizio in abbonamento mensile a € 4,99 con un mese di prova gratuita e quindi giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.