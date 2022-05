Zenless Zone Zero: annunciato il nuovo action RPG dagli autori di Genshin Impact

Lo studio cinese MiHoYo ha annunciato con un trailer Zenless Zone Zero, un nuovo action RPG per PC, iOS ed Android. Ecco tutti i dettagli.

MiHoYo ha annunciato con un trailer Zenless Zone Zero, un nuovo urban fantasy action RPG per PC, iOS ed Android. Qui sotto potete vedere il trailer di gameplay che illustra alcune meccaniche di gioco, permettendoci di ammirare anche la varietà di stili, personaggi ed ambientazioni.

La civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come gli “Hollows”. Queste creature crescono esponenzialmente dal nulla, creando dimensioni disordinate in cui vagano misteriosi mostri soprannominati “Etereo”. New Eridu, l’ultima civiltà urbana sopravvissuta all’apocalisse, riuscì a prosperare acquisendo la tecnologia per estrarre preziose risorse dagli Hollow.

Ambientato in una metropoli post-apocalittica, Zenless Zone Zero presenta una storia avvincente con una grafica 3D stile anime, personaggi distintivi ed un sistema di combattimento orientato al dinamismo e all’azione. Nel gioco saremo chiamati a vestire i panni di Proxy per combattere nemici sconosciuti e svelare i misteri di New Eridu, l’ultimo rifugio per la civiltà urbana.

Al momento il team non ha svelato una finestra di lancio ma ha aperto le iscrizioni per la closed Beta. Se siete interessati potete iscrivervi a questo indirizzo.