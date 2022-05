WhatsApp: un’app per MaCOS sembra finalmente in arrivo

Nonostante il tutto risulti ancora il momento disponibile, emerso grazie le pagine di WABetaInfo, attualmente il team dietro WhatsApp sta lavorando a una vera e propria app per MacOS della piattaforma.

Parliamo dello specifico di una grossa mancanza che è stata fatta notare nel corso degli anni da parte degli utenti, e che a quanto pare ora finalmente modo di venire accontentata, grazie al lavoro degli sviluppatori. C’è da sottolineare fin da subito che non parliamo di una novità già disponibile, e che di sicuro servirà aspettare ancora molto tempo prima che finalmente il tutto possa venire rilasciato e reso disponibile per tutti gli utenti.

Le pagine di WABetaInfo, in ogni caso, risultano particolarmente affidabili per anticipazioni di questo tipo e possiamo quindi immaginare che davvero nel giro di qualche tempo il team di WhatsApp avrà modo di rilasciare la novità anticipata.

Per quel che riguarda la feature in questione, sembra che la piattaforma permetterà di utilizzare il tutto sia con uno smartphone Android che con uno iOS al fine di sfruttare QR Code come avviene normalmente per l’app desktop di WhatsApp su Windows e su altri sistemi. Al momento sembra che non ci saranno quindi grosse differenze rispetto a quanto già visto con altri tipi di computer, ma ovviamente, servirà aspettare prime il rilascio del tutto al fine di scoprire maggiori dettagli sulla questione risulta ancora misteriosa.