The Sandman: un’immagine ufficiale di Morpheus e la video intervista con Neil Gaiman

L’hype relativo al serial tratto da The Sandman è palpabile, insieme all’ansia di molti fan, data l’intrinseca difficoltà di riportare in live action personaggi complessi e onirici come Morpheus. L’autore della saga Neil Gaiman, tuttavia, è sempre parso molto convinto della versione Netflix, e presenzia ora in una videointervista doppia con l’interprete del suo protagonista, dandoci inoltre l’opportunità di gettare lo sguardo a un nuovo scatto tratto dal serial.

I do always enjoy my conversations with @neilhimself, mortal though he may be.https://t.co/GJYMbRpMGj — The Sandman (@Netflix_Sandman) May 13, 2022

Tra le info che possiamo carpire dal video c’è il fatto che lo stesso Gaiman ha presenziato a circa 1500 provini per trovare il protagonista della serie, e che ha fatto da severo consulente per la resa del personaggio stesso, essendo molto puntiglioso sul modo di porsi sulla scena dello stesso e sul suo modo di parlare. È arrivato anche a dire a Sturridge “Smetti di fare Batman!” dato che stava cominciando a farlo sussurrare un po’ troppo, mentre parlava.

La serie non ha ancora una data d’uscita ufficiale, e ha un cast formato da Tom Sturridge (Dream of the Endless), Gwendoline Christie (Lucifer), Sanjeev Bhaskar (Cain), Amid Chaudry (Abel), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (The Corinthian).

Tra gli interpreti anche Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Stephen Fry (Gilbert), Patton Oswalt (voce di Matthew the Raven), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kirby Howell-Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Niamh Walsh (Ethel Cripps da giovane), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall) e Sandra James Young (Unity Kincaid).

