Tesla Model 3 trasformata in un carro armato da un utente

Un utente ha pensato bene di utilizzare delle ruote al fine di trasformare la propria Tesla Model 3 in un vero e proprio carro armato, come svelato in video.

Nel corso degli anni è stato possibile vedere come molti utenti abbiano deciso di divertirsi nel personalizzare le proprie Tesla, sfruttando sia le possibilità fornite da parte della compagnia con Elon Musk a capo, e sia proprie invenzioni pensate per rendere uniche le proprie vetture.

C’è da dire che in questo caso, come riportato sulle pagine di Electrek, un utente si è spinto davvero oltre, e ha pensato di trasformare la sua Tesla Model 3 in un vero e proprio carro armato, come potete vedere qui di seguito. Parliamo ovviamente di una serie di cambiamenti che ha trasformato la macchina in un veicolo particolarmente diverso rispetto a quanto non lo fosse in origine – quasi irriconoscibile -, nonché di operazioni che sarebbe bene non replicare a casa, trattandosi di una serie di manovre alquanto delicate, che richiedono molte esperienza al fine di non creare potenzialmente problemi per il proprio mezzo.

Con l’obiettivo di riuscire a realizzare questo gioiellino particolarmente enorme è stato speso molto tempo per realizzare un sistema di ruote ovviamente ben diverso rispetto a quello della macchina, che è stato poi agganciato alla vettura, rendendo quindi quest’ultima decisamente più alta e per mettendola e permettendo alla stessa di percorrere strade che normalmente non avrebbe di certo potuto intraprendere.

Nonostante non sia stato un lavoro semplice, c’è da dire che in realtà il concetto di trasformare la propria Tesla in un carro armato è stato applicato in tutto sommato pochi passaggi, il che sottolinea quindi come la fantasia dell’utente sia stata sufficiente per rendere il proprio veicolo particolarmente diverso, come di sicuro non sarebbe stato facile immaginare. Nel mentre, alcuni caos in casa Tesla stanno creando dei problemi con degli ordini, come approfondito in questo approfondimento in merito alla questione.