Samsung SSD M.2 980 in sconto per un tempo limitato su Amazon

L'SSD Samsung 980 di tipo M.2 risulta attualmente disponibile in sconto per un periodo di tempo limitato sulla piattaforma di Amazon.

Grazie uno sconto per esempio sua magione possibile acquistare le memorie Samsung M.2 980 a un prezzo scontato di circa l’11%, con anche l’abbonamento Prime che permette di ricevere il prodotto nel giro di poco tempo. Si parla nello specifico di un prezzo particolarmente conveniente per quel che riguarda la versione da 1 TB, la quale permette di inserire all’interno sia un eventuale sistema operativo, sia diversi programmi, date le dimensioni tutt’altro che ridotte.

Il dispositivo targato Samsung offre delle ottime velocità di lettura e di scrittura grazie alla tecnologia M.2, e visto che si tratta di un SSD interno da inserire all’interno dei computer non occupa molto spazio, per via anche dell’ottimo design utilizzato dal colosso sudcoreano, che risultando minimale ha modo di non farsi notare molto offre comunque delle ottime possibilità di dissipazione. Il gioiellino acquistabile attualmente a un prezzo scontato può essere inserito sia in diversi pc desktop sia che nei laptop, anche se ovviamente necessario assicurarsi del fatto che questi supportino la tecnologia M.2, con una porta dedicata.

Quest’ultima dovrebbe possibilmente risultare in grado di non limitare la velocità di lettura di 3.500 MB/s e quella di scrittura di 3.000 MB/s. Attraverso la piattaforma di Amazon risulta quindi possibile acquistare il dispositivo in questione, accedendo anche a tutte le specifiche tecniche presenti al fine di scoprire maggiori dettagli sulle sue potenzialità.

Nonostante al momento la piattaforma di Amazon non offra degli sconti su ulteriori tagli di memoria, è bene sottolineare che risulta possibile mettere mano anche su dispositivi meno capienti, che vengono ovviamente proposti a un prezzo minore, dettaglio che potrebbe risultare utile per gli utenti che preferirebbero una taglio di memoria minore di 1 TB in base alle proprie esigenze e al proprio budget.

