Oppo Reno 8 Pro Plus: spuntano le presunte specifiche tecniche

In attesa del reveal all’ufficiale del nuovo Reno 8 Pro Plus, il quale dovrebbe a venire fra non troppo tempo, il noto leaker Digital Chat Station ha avuto modo di parlare della questione, svelando potenzialmente le specifiche tecniche del gioiellino che dovrebbe venire annunciato da parte della compagnia nel giro di solamente qualche tempo.

Stando a quanto anticipato, e in seguito ribadito quasi In maniera identica dal leaker Mongol Sharm, il dispositivo in questione dovrebbe presentarsi con uno schermo da 6,7 pollici, pronto utilizzare la tecnologia OLED per fornire delle ottime immagini e dei colori mozzafiato, con anche 120 Hz di refresh rate pronti a garantire una sempre costante e fluidità. Il SoC scelto per l’interno sembrerebbe il Dimensity 8100 Max, non ancora annunciato da parte della compagnia, ma in linea con molteplici report emersi in rete nel corso degli ultimi giorni.

Parlando poi del comparto fotocamere, questo dovrebbe essere formato nella parte frontale da un dispositivo da 32 MP IMX709, mentre sul retro dovrebbero essere presenti un totale di tre fotocamere da 50 MP IMX766 a completare il setup. Per quel che riguarda la batteria, si parla invece di una cella da 4.500mAh, la quale dovrebbe risultare in grado di supportare la ricarica rapida 80 watt, con altre novità che sarebbero da ricercare nella presenza del’NFC, del doppio speaker stereo e del motore lineare.

Considerando che la compagnia avrebbe usato del metallo per la scocca, si presume che il dispositivo in questione risulterà particolarmente resistente, nonché in grado di resistere quindi ad eventuali cadute in fase di utilizzo da parte degli utenti. Per quel che riguarda invece il dispositivo di base della nuova serie che dovrebbe venire annunciata presto da parte di Oppo, pare che verrà inserito il SoC Snapdragon 7 Gen 1, come abbiamo avuto modo di approfondire nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link.