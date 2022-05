OPPO Reno 8 porterà sul mercato gli Snapdragon 7 Gen 1?

In attesa del debutto della nuova serie degli OPPO Reno 8, la quale dovrebbe giungere nel mercato indiano nel corso del mese di giugno 2022, non mancano delle anticipazioni relative ai dispositivi che avranno modo di continuare quanto iniziato attraverso la serie dei Reno 7, arrivata in Cina a novembre dello scorso anno. Parliamo nello specifico stando a quanto anticipato di un totale di tre modelli che dovrebbero venire commercializzati, ovvero Reno 8 SE, Reno 8 Pro e Reno 8.

Il noto leaker Digital Chat Station, in attesa del lancio dei nuovi gioiellini, ha avuto modo di approfondire la questione sulla piattaforma di Weibo. Parliamo nello specifico di un utente particolarmente informato relativamente al mercato della tecnologia, il quale grazie ai propri post riesce sempre con successo a prevedere delle grosse novità prima che queste abbiano modo di venire rilasciate o confermate da parte delle compagnie.

Stando a quanto anticipato, due device dovrebbero offrire dei SoC della serie MediaTek Dimensity, ma a quanto pare i Reno 8 base saranno invece i primi a portare sul mercato i nuovi SoC Snapdragon 7 Gen 1, di cui si parla ormai da tempo, ma che all’effettivo non sono ancora stati annunciati da parte di Qualcomm, visto che non conosciamo infatti neanche le effettive potenzialità.

A quanto pare agli OPPO Reno 8 SE toccheranno invece i Dimensity 1300, con gli 8100 che sarebbero dedicati ai device Pro. Non resta che aspettare al momento ancora delle novità da parte della nota compagnia, la quale stando a quel che sappiamo dovrebbe avere modo nel giro di solamente qualche settimana di svelare finalmente i nuovi gioiellini e prepararli per il rilascio, almeno inizialmente in India. Ovviamente, non è da escludere che nel giro di qualche tempo si possa parlare di un lancio anche nel resto del mondo.