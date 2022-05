Motorola Moto G82 5G arriva anche in Italia, ecco prezzi e dettagli

Lo smartphone Motorola Moto G82 5G è stato rilasciato anche per il mercato italiano, scopriamo tutti i dettagli in merito al dispositivo in questione.

Il brand di Motorola, facente parte della grande famiglia di Lenovo, ha avuto modo di annunciare il lancio di un nuovo dispositivo particolarmente interessante, il quale prende il nome di Moto G82. Il tutto è avvenuto assieme al debutto dei Motorola X30 Champions Edition, anche se c’è da dire che era facile aspettarsi il nuovo gioiellino per via dei molteplici leak che nel corso delle scorse settimane sono emersi in rete al fine di anticipare le novità in arrivo da parte della nota compagnia.

La compagnia ha avuto modo di realizzare ancora una volta un dispositivo dal design particolarmente apprezzabile, il quale ha modo di farsi riconoscere nel giro di davvero poco tempo già una prima occhiata. Il display scelto è un AMOLED da 6,6 pollici, il quale presenta una risoluzione Full HD+ e offre un totale di 120 Hz di refresh rate per la massima fluidità, rendendolo quindi comodo anche per il gaming su mobile, con delle dimensioni di 160,89×7,99×74,46 mm e un peso totale di ben 173 grammi.

Parlando di fotocamere, il Moto G82 presenta una 50 MP 1.8 con stabilizzazione ottica dell’immagine e tecnologia quad pixel nella parte posteriore, con un anche una camera da 8 MP ultra grandangolare e 1 2 MP macro pensate per completare il setup, mentre per quel che riguarda i selfie si parla di 16 MP totali presenti con una punch-hole.

Il SoC Snapdragon 695 inserito porta in ballo un totale di 6 GB di RAM, con 128 GB di spazio espandibile già confermati, mentre non può mancare anche il supporto al 5 G e la tecnologia del Bluetooth 5.1. Troviamo poi una batteria da 5.000mAh che supporta la ricarica rapida a 30 watt, con il sistema operativo scelto da parte della compagnia Android 12. Il sensore per le impronte digitali e in questo caso posto nella parte di destra sul bottone di accensione.

Attraverso attraverso la piattaforma di motorola.it risulta possibile acquistare dispositivi in questione al prezzo di 349,90 €, nelle colorazioni Meteorite Gray e White Lily.