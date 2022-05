LEGO Optimus Prime: ufficiale il nuovo set in grado di trasformarsi da robot a camion

LEGO ha presentato un nuovo set da collezione dedicato ai Transformers. È la prima volta che il mondo dei mattoncini danesi si fonde con quello del popolare franchise di proprietà della Hasbro. Il risultato di questa collaborazione è un set da 1508 pezzi che ha per protagonista l’iconico Optimus Prime.

Il set Optimus Prime della LEGO è in grado di trasformarsi come le controparti della Hasbro. Nel senso che gli appassionati potranno costruire un camion in grado di trasformarsi nel leggendario robot. Per farlo utilizza ben 19 punti di articolazione. Lo chiariamo ancora una volta: non bisogna montare o smontare nulla. Il set è convertibile nelle due forme senza altri accorgimenti.

È la prima partnership tra LEGO e Hasbro. Il successo dell’iniziativa potrebbe aprire le porte ad un nuovo mondo di collaborazioni. “Optimus Prime è un simbolo di coraggio, altruismo e leadership nella cultura pop e non solo”, ha spiegato Joseph Patrick Kyde, Senior Designer del Gruppo LEGO.

Una volta assemblato il set ha un’altezza di 35 cm, che diventano 15 cm quando Optimus Prime viene convertito nell’assetto da camion dei pompieri. Il set è completo di un gran numero di armi accessori, tra cui il blaster ionico, l’ascia di Energon e la Matrice del Comando degli Autobot.

Sarà disponibile in tutti gli store LEGO a partire dal 1 giugno. Il prezzo per il mercato italiano? 169,99 euro, in linea con gli altri set su licenza dell’azienda danese.