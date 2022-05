Fire Emblem Warriors: Three Hopes si mostra in nuovo video di gameplay

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, l'esclusiva Nintendo Switch in arrivo il prossimo 24 giugno 2022.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, il nuovo gioco sviluppato da Omega Force ed Intelligence System, torna a mostrarsi in questo nuovo video di gameplay. Il filmato che trovate qui sotto mostra il titolo in azione, mettendo in luce caratteristiche e abilità dei personaggi in combattimento.

Il trailer, infatti, è incentrato puramente sugli scontri. Possiamo vedere alcuni dei personaggi giocabili affrontare schiere di nemici, secondo dinamiche che non tradiscono le origini musou. Prima di lasciarvi alla descrizione ufficiale del gioco, vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 24 giugno 2022.

Unisciti agli eroi di Fire Emblem: Three Houses per epiche battaglie in un Fódlan dilaniato dalla guerra. Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Fire Emblem: Three Houses fanno il loro ritorno per sfoggiare tutto il loro valore in battaglia. Scatena devastanti combo e spettacolari mosse speciali in intensi combattimenti in tempo reale. Abbatti orde di nemici in scontri corpo a corpo con l’ascia di Edelgard o la lancia di Dimitri, o bersagliali dalla distanza con l’arco di Claude.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sbarcherà su Nintendo Switch il 24 giugno. Un’edizione limitata del gioco sarà disponibile a partire dalla stessa data e includerà un artbook, una mappa in tessuto del Fódlan, un set di cinque statuette in acrilico e un set di cartoline dei personaggi, oltre alla scheda di gioco.