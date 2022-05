Final Fantasy : Square Enix promette novità per il 35° anniversario della serie

Quest’anno Final Fantasy festeggia i suoi 35 anni e Square Enix promette che, in occasione del grande evento, presto fornirà nuove informazioni sui progetti in cantiere riguardanti il noto franchise. Per festeggiare in grande, il colosso nipponico avrebbe confermato durante una call con gli azionisti di avere diverse iniziative in programma per l’evento, come riporta l’analista David Gibson.

Square Enix -said this FY3/23, it will release several new titles but year is centered around major franchise. Noted it is the FF 35th anniversary and expects news this month or next. Noted it had had seen FF16 trailer and had high expectations for the title. #FF16

