Alan Wake Remastered: annunciata la versione per Nintendo Swicth

Alan Wake Remastered arriverà presto su Nintendo Switch. Lo ha annunciato Sam Lake nel video che trovate qui sotto. Realizzato in occasione dell’anniversario della serie, il filmato presenta il creative director di Remedy in compagnia di Ikka Villi, l’attore che interpreta Alan Wake con in mano la console Nintendo, permettendoci di dare un primo sguardo ad alcune sequenze tratte da una build ancora in sviluppo della nuova versione.

Per il momento, Lake si è limitato a dire che la versione per Nintendo Switch arriverà presto senza fornire alcuna indicazione sulla data d’uscita e promettendo ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo. Nel video, viene anche annunciato che Alan Wake diventerà una serie TV prodotta da AMC, ma anche riguardo a questo nuovo progetto Lake non si sbilancia, sottolineando che per ora non c’è nessuna altra informazione da condividere.

Intanto, apprendiamo dal filmato che lo sviluppo di Alan Wake 2 sta procedendo bene. Gran parte del titolo risulta giocabile e che il team sta lavorando sodo per garantire la miglior esperienza possibile.