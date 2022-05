WhatsApp: rispondere ai messaggi su desktop sarà più veloce

Sia che si voglia cliccare due volte su messaggio, sia che si voglia utilizzarla relative è opzione per rispondere, utilizzare le risposte di WhatsApp su desktop che sono belle risulta particolarmente facile, ma a quanto pare ciò non basta la compagnia punto stanno quanto anticipato delle pagine di WABetaInfo. Queste risultano particolarmente informate in merito al mondo di WhatsApp e alle future novità in arrivo che vengono sviluppate da parte di Meta.

Parliamo di una nuova feature su desktop che dovrebbe rendere le risposte messaggi ancora più veloci, una vera e propria coda sempre presente nel momento in cui si avvicina al mouse ai messaggi, la quale verrebbe di conseguenza posta proprio franco quella delle reazioni appena giunte le piattaforme disponibili anche su Desktop.

Semplicemente premendo su questa, si avrebbe modo di rispondere ai messaggi nel giro di quindi solamente un click grazie alla relativa icona, rendendo di conseguenza il processo sia maggiormente intuitivo e facile per gli utenti che non hanno mai sfruttato le potenzialità di WhatsApp sul desktop, e sia più facile per quel che concerne l’interazione con il messaggio a cui risulta necessario rispondere.

C’è da dire che il tutto al momento risulta ancora in fase di testing, e come sottolineato dalle pagine di WABetaInfo non sappiamo sé e quando il colosso avrà finalmente modo di rilasciare la funzionalità per tutti gli utenti.