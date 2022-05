Soulstice, nuovo video di gameplay e finestra di lancio per l’action RPG tutto italiano

Soulstice è tornato finalmente a mostrarsi con un nuovo video di gameplay commentato dagli sviluppatori. Ma non è tutto: in occasione del rilascio del nuovo video è stato anche annunciato ufficialmente il periodo di uscita. L’action RPG sviluppato dal team italiano di Reply Games Studios sarà disponibile nell’autunno del 2022 per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Il video di gameplay, che trovate qui sotto, è incentrato sul sistema di combattimento e mostra più nel dettaglio come le sorelle Brial e Luter combattono all’unisono, utilizzando armi dall’enorme potere distruttivo e abilità ultraterrene per annientare i nemici e salvare la città di Ilden.

A partire da oggi, inoltre, sono anche disponibili i pre-order per la Deluxe Edition fisica del gioco. Questa speciale edizione include un ricco artbook digitale, la colonna sonora in digitale e l’item pack Ashen Blade, ricco di potenti consumabili e valuta di gioco, con cui potenziare Briar e Lute per aiutarle ad affrontare il pericoloso viaggio che le attende.

Nel gioco controlleremo Briar e Lute, due sorelle che sono state trasformate in una Chimera, l’unica creatura in grado di opporsi agli Spettri che hanno invaso il loro mondo. Briar ha acquisito una forza e una resistenza sovrumane, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici. Doppiate entrambe da Stefanie Joosten (l’attrice di Quiet in Metal Gear Solid V), Briar e Lute vengono inviate in missione per riconquistare una città in rovina che è stata invasa dagli Spettri.