PS5, disponibile l’update 22.01-05.10.00: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Sony ha pubblicato l’update 22.01-05.10.00 per PS5. L’aggiornamento di sistema è ora disponibile e può essere comodamente scaricato già da oggi. Vediamo peso e caratteristiche della patch.

L’aggiornamento del peso di 1.06 GB non introduce grosse novità per la console Sony: si tratta in sostanza di una classica patch di ottimizzazione di PlayStation 5. Con dimensioni contenute, il firmware 22.01-05.10.00 punta essenzialmente a migliorare le prestazioni di sistema senza introdurre grossi cambiamenti nel sistema operativo.

Sony non ha rilasciato ulteriori specifiche in merito, ma ha fatto sapere di aver rilasciato oggi stesso anche un update per PS4, il firmware 9.60, che mira ad ottimizzare la stabilità di PlayStation 4. Continua intanto la scarsa disponibilità sul mercato della console di nuova generazione targata Sony e proprio a tal proposito è stata recentemente sottolineata la volontà da parte della casa nipponica di distribuire il 50% di PlayStation 5 in più nel corso del 2022.